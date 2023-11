Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 25 de ani, Dan Negru a adus audiențe colosale din programele televizate de Revelion ale caror gazda a fost. Supranumit ”Regele audiențelor” din noaptea dintre ani, efervescentul prezentator și-a dorit pensionarea dupa o lunga serie și de trofee financiare, sume cu care a fost platit anual pe…

- Tudor Gheorghe este unul dintre cei mai riguroși artiști romani, și nu doar din punct de vedere al creației muzicale și complexitații aparițiilor sale concertistice. Neobosit și la 78 de ani, exigentul artist aduce la cunoștința reguli militarești pentru public. Spectatorii care iși cumpara bilete la…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf au renunțat la divorț și și-au mai dat o șansa. Soțul vedetei s-a intors acasa, iar aceasta a facut prima declarație despre ceea ce se intampla in viața ei acum.„Da, ne-am impacat. Alex s-a intors acasa acum zece zile, suntem impreuna. De o luna tot vorbeam sa ne impacam….…

- Oana Zavoranu a ajuns, in urma cu foarte puțin timp, de urgența la poliție. Vedeta reclama sustragerea de bunuri din fosta ei clinica. Iata declarațiile facute, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Xtra Night Show de "Querida"!

- Oana Zavoranu a luat o noua decizie de ultim moment! De aceasta data "Querida" a anunțat ca iși vinde hainele de lux. De ce a luat vedeta aceasta decizie, in urma divorțului de Alex Ashraf. Iata cele mai noi informații despre problemele cu care se confrunta vedeta din showbiz-ul romanesc!

- Oana Zavoranu nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei. Dupa separarea de Alex Ashraf, vedeta a intampinat cateva probleme de sanatate. Ei bine, acum, „Querida” a facut un nou anunț pe internet. Iata ce are de gand sa faca Oana Zavoranu.

- Oana Zavoranu s-a desparțit de soțul sau, Alex Ashraf, dupa zece ani de relație și șapte ani casnicie. Alex a fost și administrator al clinicii pe care a inființat-o cu fosta vedeta a telenovelelor (50 de ani), al carei faliment cerut de foști colaboratori, s-ar afla la baza certurilor dintre cei doi.…

