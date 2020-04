Se face aproape o luna de cand președintele a instituit starea de urgența iar romanii care nu au fost trimiși in șomaj și-au mutat "biroul" acasa. In contrapondere la liniștea care s-a așezat peste strazile și buna parte peste sediile firmelor, pe piețele financiare panica a facut ravagii. Prețul petrolului s-a dus in cap, economiile lumii sunt in blocaj economic, bursele trec prin cea mai proasta perioada. Intrebarea care sta pe buzele tuturor este : cum imi pot proteja banii? In ce sa investesc intr-o lume in care nimic nu mai pare sigur. HotNews.ro a stat de vorba cu Horia Braun, CEO-ul Erste…