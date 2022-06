Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan nu rateaza nicio ocazie sa-l atace pe Laurențiu Reghecampf, dupa ce a parasit-o pentru Corina Caciuc. Antrenorul a plecat de la Universitatea Craiova, iar impresara reacționeaza dur la adresa fostului soț. Laurențiu Reghecampf a incheiat colaborarea cu Universitatea Craiova , iar reacția…

- Laurențiu Reghecampf a avut 15 ani de iubire cu Anamaria Prodan, cei doi fiind actorii celui mai mediatizat divorț din Romania in prezent. Antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova este implicat acum intr-o alta relație de dragoste cu Corina Caciuc, partenera sa oferindu-i de curand un baiețel,…

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc formeaza un cuplu de mai bine de un an, inca de pe vremea cand antrenorul se iubea cu Anamaria Prodan. Recent, aceștia au devenit parinți de baiețel, insa vor sa faca și pasul cel mare, mai exact nunta. Cand va avea loc evenimentul.

- Laurențiu Reghecampf este in al noualea cer de fericire! Daca pana acum a fost cat se poate de discret cu privire la viața lui personala, mai cu seama la viața lui amoroasa, celebrul antrenor nu s-a putut abține sa nu posteze prima imagine cu bebelușul sau și al partenerei sale de viața, Corina Caciuc.

- Anamaria Prodan a venit cu o noua reactie dura la adresa lui Laurentiu Reghecampf si a amantei Corina Caciuc. Impresara spune ca are zeci de dosare deschise din cauza actualului sau sot si a amantei acestuia, dar nu-și face prea mari griji pentru ca o sa-i „puna cu botul pe labe”.Vedeta mai spune ca…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au urmatoare infațișare a procesului de divorț in luna mai. Multe declarații in contradictoriu au facut dupa separare, dar acum au revenit la sentimente mai bune, au avut chiar o conversație telefonica inainte de Paște referitoare la divorț. Avocații Anamariei…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in plin proces de divorț, iar pe 16 mai urmeaza al treilea termen in fața judecatorilor. Cu toate ca sunt in scandal, impresara susține ca antrenorul se va intoarce la ea. Oare il va ierta impresara pe cel care i-a oferit un copil?

- Dupa aproximativ un an de zile in care nu s-au vazut fața in fața, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au intalnit ieri, 4 aprilie, la judecatoria Buftea, pentru a doua infațișare in procesul de divorț. In sala de judecata impresara i-a adresat cateva cuvinte celui care ii este inca soț. Impresara…