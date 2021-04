În ce hal s-a înrăit lumea???... Ieri, am scris articolul intitulat „VA CUTREMURA?!?! COADA DE AMBULANȚE LA SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE DIN BRAȘOV”.Pornind de la doua fotografii postate inițial de ministrul Sanatații și apoi preluate de jurnaliștii din toata țara. Pentru ca, intr-adevar, imaginile , OMENEȘTE, te pun pe ganduri. Și NU, nu e nicio REGIE, MAGIE. E realitatea crunta. Care se regasește, in fapt, in toate județele. Citeste articolul mai departe pe sibiunews.net…

