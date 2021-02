Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Danemarcei și-a aparat titlul de campioana mondiala la handbal masculin, dupa ce a învins reprezentativa Suediei în finala, scor 26-24.*Se actualizeaza.CM din Egipt a fost primul care a avut 32 de echipe la start, însa fara spectatori, din motive pandemice.\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDF0…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este campioana la competițiile naționale de finanțare a proiectelor de cercetare organizate de Unitatea Executiva pentru Finanțarea Invațamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii și Inovarii (UEFISCDI) in anul 2020, potrivit Mediafax. Potrivit…

- O alta fata a Focșaniului, Iulia-Florentina Trestianu este campioana Europeana cu echipa Romaniei și ocupanta locului al patrulea la individual compus! Ana-Maria Barbosu și-a reconformat la Campionatul European de Gimnastica junioare de la Mersin, in Turcia, valoarea aratata in competițiile naționale…

- Olanda nu mai are șanse la semifinale. Dupa 6 turnee finale in care au prins careul de ași, ”lalelele” nu mai intra in lupta pentru medalii. Lorena Ostase, cea mai buna romanca de la Euro 2020, nu va juca azi! Olanda nu a mai fost, la Europeanul din 2020, echipa stralucitoare de la ultimele turnee finale.…

- Selectionata Olandei, campioana mondiala en titre, a fost invinsa neasteptat de Serbia, cu scorul de 29-25, sambata, la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2020 din Danemarca, dupa o repriza secunda de exceptie. Olanda a condus la pauza cu 15-9, dar Serbia a reusit o revenire de senzatie,…

- Cel mai spectaculos meci de pana acum la Euro 2020 a fost disputa dintre Serbia și Olanda. Venite direct din carantina, sarboaicele au facut o repriza secunda senzaționala. Cinci jucatoare din echipa Serbiei evolueaza in Romania Ce revenire a reușit Serbia in primul meci al sau la Europeanul din Danemarca!…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a fost surclasata de echipa Spaniei, campioana mondiala en titre, cu scorul de 94-41 (27-12, 18-9, 13-12, 36-8), luni, in bula epidemiologica de la Valencia, in Grupa A a preliminariilor Campionatului European - FIBA EuroBasket 2022. Dupa 61-91…

- Campionatul National de lupte rezervat cadetilor s a desfasurat la Constanta, participand peste 500 de sportivi. Sportivii de la CS Victoria Cumpana au avut din nou evolutii deosebite ncunnate de medaliilan Campionat National. Este vorba de faza finala a intrecerii de lupte rezervate cadetilor sportivi…