Aztecii considerau beția una dintre cele mai grave infracțiuni. La prima abatere, erai ras in cap și iți era demolata casa. La a doua abatere, pedeapsa era moartea.