- Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, a prezentat astazi Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiei de licențiere a importului de cereale din Ucraina. Potrivit documentului prezentat de vicepremier, vor avea dreptul de a primi licențe de import…

- Ucraina a exportat o cantitate de 6,92 milioane de tone de cereale de la inceputul sezonului 2023/24 si pana in prezent, cu 27,8% mai putin comparativ cu cele 9,63 milioane de tone exportate in perioada similara a sezonului anterior, arata datele publicate vineri de Ministerul ucrainean al Agriculturii.Conform…

- Importurile de cereale din Ucraina și Republica Moldova vor fi permise doar fermierilor și procesatorilor romani și vor fi posibile doar pe baza de licența, a anunțat miercuri ministrul Agriculturii, Florin Barbu. „Protejam producția romaneasca și munca fermierilor romani”, a adaugat acesta.

- In contextul in care Comisia Europeana a decis ridicarea restrictiilor impuse importurilor de cereale ucrainene – grau, porumb, rapița și semințe de floarea-soarelui – valabile in cinci tari printre care și Romania, ministrul agriculturii Florin Barbu, in urma negocierilor cu omologul ucrainean, Mikola…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca va cere ministrilor Agriculturii si Economiei un ordin comun ca pe o perioada de 30 de zile sa se prelungeasca interdictia importului de cereale ucrainene, el aratand ca asteapta de la premierul Ucrainei o propunere de licentiere, dupa ce Comisia Europeana…

- Așa cum se aștepta toata lumea, Comisia Europeana nu a mai prelungit restricțiile la importurile de cereale din Ucraina care expirau pe 15 septembrie. Comisia Europeana a decis sa nu prelungeasca restrictiile la importurile de cereale din Ucraina, dupa data de 15 septembrie, a anuntat, vineri, Executivul…

- Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania, Slovacia și Ungaria au convenit asupra unei declarații comune privind prelungirea interdicției privind importurile de cereale din Ucraina, cu menținerea tranzitului. Acest lucru a fost anunțat miercuri de ministrul polonez al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Robert…