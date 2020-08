Potrivit Ghidului cu masuri sanitare publicate de Ministerul Sanatații, organizarea activitaților sportive “se pot desfașura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizica, exclusiv in aer liber”, noteaza site-ul Edupedu.ro.Astfel, orele de educație fizica efectuate in sala de sport trebuie limitate la activitați sportive care nu presupun efort mediu/intens cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație in care portul maștii nu este indicat;Pentru desfașurarea orelor de educație fizica, elevii vor fi instruiți, ca pe tot parcursul activitații sa nu iși atinga…