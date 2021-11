În ce condiții îți reduce primăria impozitul dacă vopsești fațada Cum trebuie craiovenii sa-și vopseasca fațadele ca sa beneficieze de reducerea impozitului pe cladire? Recent Primaria Craiova a lansat in dezbatere publica Regulamentul de taxe și impozite locale, pentru anul 2022. Noutatea care ar putea sa-i intereseze pe locuitorii Craiovei este aceea ca cei care iși refac fațadele cladirilor beneficiaza de o reducere a impozitului cu 50%. Reducerea este pe o perioada de trei ani pentru acei proprietari care iși refac fațadele. Ce inseamna refacerea fațadelor? Conform Regulamentului local de urbanism referitor la cromatica fațadelor din 2011 și modificat prin… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

