Stiri pe aceeasi tema

- Statiunea de schi "Bukovel" este in aceste zile un adevarat furnicar. Desi autoritatile din Ucraina au instituit lockdown pana in 24 ianuarie, turistii se distreaza nestingheriti pe partie.

- Un procentaj de 94,37% dintre membrii Sindicatului Europol participanti la un sondaj considera ca Executivul nu va mai putea controla masurile stabilite de lege pentru prevenirea infectarii in cazul in care politistii nu vor mai actiona in prima linie. Potrivit rezultatelor sondajului date luni publicitatii,…

- Datele Institutului Național de Statistica indica faptul ca exista o serie de domenii in care salariații romani au caștigat mai bine decat in anii trecuți. Unii au avut salarii chiar și cu peste 1.000 de lei mai mari fața de 2019, transmite Digi 24. TOP 5 domenii cu creșteri salariale in pandemie Datele…

- Legea-i lege, dar nu pentru toti. Restricțiile impuse pe timp de pandemie sunt ignorate de unele restaurante din Capitala, care organizeaza petreceri de Revelion, chiar daca astfel de evenimente sunt interzise de Primaria Capitalei.

- Industria carnii din Romania a suferit mult in acest an dificil, plin de incertitudini, fiind obligata sa se adapteze din mers pentru a putea face fata tuturor provocarilor, a declarat pentru AGERPRES directorul executiv al Asociatiei Romane a Carnii (ARC), Dana Tanase. "Pierderile in cifra de afaceri…

- Restricțiile impuse de pandemia de coronavirus a incalcat drepturile omului și democrația in 61% dintre statele lumii, arata un raport al organizației neguvernamentale International IDEA, citata de AFP. ...

- Dupa luni de masuri dure și in fata unui nou val de restricții, mulți europeni sunt la capatul puterilor. In mai multe state masurile sunt contestate fie prin proteste, pe alocuri violente, fie prin nesupunere: patronii unor magazine și afaceri refuza sa inchida, in ciuda ordinelor.

- Ziarul Unirea Metoda ingenioasa a unui barman italian de a pacali restricțiile impuse de pandemie. Povestea lui a devenit virala Un proprietar de Bar din Italia reușește sa pacaleasca restricțiile impuse localurilor. Omul iși inchide barul la miezul nopții, dupa cum prevad regulile, și il redeschide…