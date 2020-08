Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel nu exclude un raspuns european comun la presupusa otravire a disidentului rus Aleksei Navalnii, care este tratat intr-un spital din Berlin, relateaza vineri dpa preluat de agerpres.Vezi și: O eleva de 10 refuza premiul de la Guvern: Orban, tine-ți banii ca eu…

- Aleksei Navalnii se afla in continuare in coma indusa, insa starea sa este stabila. Mai mult, medicii susțin ca „este o oarecare imbunatațire in privința simptomelor cauzate de inhibarea colinesterazei”, informeaza intr-un comunicat Clinica „Charite” din Berlin , unde se afla internat acum opozantul…

- Kremlinul afirma ca nu vede necesitatea imediata a unei anchete cu privire la motivele degradarii bruste a starii sanatatii lui Aleksei Navalnii si apreciaza marti ca semnele de otravire evocate luni de spitalul din Berlin in care opozantul a fost transferat nu permit sa se acrediteze definitiv un asemenea…

- Kremlinul a anunțat marți ca nu vede deocamdata nevoia unei investigații privind circumstanțele îmbolnavirii lui Alexei Navalnîi, afirmând ca diagnosticul inițial de otravire pus de medicii germani nu este concludent momentan, relateaza Reuters.Cancelarul german Angela Merkel…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a cerut luni Rusiei sa investigheze presupusa otravire a opozantului rus Aleksei Navalnii si ca vinovatii in acest caz sa raspunda in fata legii, relateaza Reuters.''Cei responsabili trebuie identificati si trasi la raspundere'', a declarat Merkel a declarat…

- Navalnii nu a aratat semne ca a fost otravit cand a fost internat la clinica si au fost facute teste pentru a verifica o serie de substante, inclusiv inhibatori, a spus Ministerul Sanatatii. Cancelarul german a cerut luni Rusiei sa ancheteze posibila otravire, dupa ce spitalul german care il trateaza…

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni maine, la biroul sau din Berlin, cu Greta Thunberg, scrie agentia Ansa . Celor doua li se vor alatura principalul exponent al mișcarii germane Fridays for Future, Luisa Neubauer, precum si doi activiști belgieni. Subiectul discutiilor va fi politica de mediu…

- Cancelarul german Angela Merkel i-a cerut miercuri Uniunii Europene sa se pregateasca pentru un eventual esec al negocierilor cu Londra privind relatia post-Brexit, intrucat pana in prezent s-au facut progrese ''foarte limitate'' la aceste tratative, potrivit AFP si Reutersnpotrivit Agerpres. ''Voi…