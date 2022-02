În căutarea satului apus. Fânul adus cu vaci, imaginea pitorească a satului Pe drumul prins intre coastele albele ale muntelui, vacutele trag domol sania incarcata cu fan. In fata vitelor, omul le indeamna incet pe fagasul incarcat de omat. Din loc in loc, se opresc sa-si traga sufletul. De la salasul din Sureanu, e cale lunga pana acasa, in dealul care vegheaza satul Ohaba Ponor. In numai 20 de ani, satul romanesc a pierdut mai mult decat in sute de ani: gasesti acum case colorate fara noima, porti stralucitoare si birturi infloritoare. Prea multi gura casca, excesiv asistati, batrani neputinciosi si prea putini gospodari, care se incapataneaza sa supravietuiasca… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

