În căutarea configuraţiilor regionale optime (III) - Epilog Aparitia regiunilor administrative nu trebuie sa insemne anihilarea judetelor, ci doar crearea unui cadru teritorial mai suplu pentru acestea, util unei strategii de dezvoltare la un nivel scalar superior, dar si armonizarii intereselor cu entitatile teritoriale vecine. Dintre toate variantele propuse in istoria de aproape trei decenii a „regionalizarii" romanesti, cei mai slabi parametri (economici, demografici, sociali) sunt specifici configuratiilor micilor regiuni, precum cele propuse de CCIR. Dimensiunile modeste ale unor astfel de constructii teritoriale, multe sub un milion de locuitori,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Astazi ne vom axa pe varianta regiunilor delimitate identitar. In identificarea configuratiilor optime se afla o intreaga geografie a fluxurilor, ce a fost construita pe baza unor potentiale de interactiune, a accesibilitatilor potentiale la diversele servicii importante la mai multe niveluri scalare,…

- Dintre toate variantele de regionalizare propuse in istoria de aproape trei decenii a „regionalizarii" romanesti, cei mai slabi parametri (economici, demografici, sociali) sunt specifici configuratiilor micilor regiuni, precum cele propuse de CCIR. Dimensiunile modeste ale unor astfel de constructii…

