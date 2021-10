Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia s-a petrecut sambata dimineata in satul Unirea, din judetul Bistrita Nasaud, dupa ce o camioneta a spulberat un femeie in varsta de 83 de ani, care traversa strada regulamentar. Impactul, surprins de o camera de supraveghere, i-a fost fatal femeii.

- Un sofer a murit joi dupa ce s-a rasturnat cu autoutilitara pe care o conducea, in satul Sub Cetate, din comuna Zetea, a informat IPJ Harghita, potrivit Agerpres. "Politia Municipiului Odorheiu Secuiesc a fost sesizata telefonic, prin intermediul SNUAU 112, despre faptul ca in satul Sub Cetate…

- Impactul asupra civililor si eforturile a 30 de tari pe parcursul celor doua decenii de razboi in Afganistan sunt aproape imposibil de masurat, dar un bilant constand in cheltuieli militare, ajutor umanitar, victime civile si afgani stramutati sau refugiati poate fi realizat cel putin partial.

- Fostul primar al orasului Negresti, Vasile Voicu, a rabufnit in timpul unei sedinte a Consiliului Judetean Vaslui. Satul sa asiste la dezbaterile privind repartizarea fondului din impozitul pe venit, fost edil, actualmente consilier judetean, a avut o iesire nervoasa, fara sa-si dea seama ca avea microfonul…

- “Profesor, cercetator, om al muntelui.” Am auzit aceste cuvinte de multe ori, le-am vazut scrise in multe locuri, dar nu le pricepeam intocmai rostul. Mai tarziu, am urcat munții pe urmele lui și am ințeles. Muntele era statornic, era mereu acolo, era locul unde se simțea acasa și unde iși gasea liniștea.…

- Deputatul de Timiș Alfred Simonis, președintele filialei județene a PSD, nu a ratat ocazia de a „baga bațul prin gard” catre rivalii de la PNL, organizație locala aflata intr-un „razboi civil” alimentat și de duelul pentru conducerea naționala a liberalilor. „Circul din PNL Timiș nu bucura pe nimeni!…

- Masina rasturnata intre Cariera Sitorman si satul Piatra, judetul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineata, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un autoturism rasturnat, intre Cariera Sitorman si…

- COMUNA HURUIEȘTI anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Inființare sistem de alimentare cu apa in satul Pradaiș, comuna Huruiești, județul Bacauˮ propus a fi realizat in satul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.