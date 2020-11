Elena Mihai: In casa in care ne mutasem prin 53

In casa in care ne mutasem prin 53, cu odaile goale, noi prichindeii am intrat ca intr-un palat,cu camere mari ,geamurile spre strada principala,copaci si gradina si in fata casei si in spatele bucatariilor de vara.Ce prilej de a umbla de colo colo,iar apropiindu-ma de una din ferestre am gasit o prisma prin… [citeste mai departe]