Stiri pe aceeasi tema

- Justin Bieber, in varsta de 28 de ani, a revenit cu explicații, dupa ce și-a anulat, in ultim moment, mai multe concerte pe care ar fi trebuit sa le susțina in țara natala, in cadrul unui turneu. Justin Bieber a distribuit un clip video, de aproximativ trei minute, in care le explica fanilor boala cu…

- O tulburare neurologica rara care provoaca paralizie faciala este in centrul atenției din nou, in zilele noastre, dupa ce vedeta internaționala Justin Bieber a dezvaluit ca sufera de aceasta boala și ca nici macar nu mai poate sa zambeasca. Iata ce este, de fapt, aceasta boala, cum se manifesta și care…

- Justin Bieber are parte de tot sprijinul soției sale, dupa ce a fost diagnosticat cu sindromul Ramsay Hunt. Hailey Bieber și-a aratat susținerea pentru marele star pop printr-un mesaj emoționant publicat in mediul online.

- Justin Bieber, in varsta de 28 de ani, a revenit cu explicații, dupa ce și-a anulat, in ultim moment, mai multe concerte pe care ar fi trebuit sa le susțina in țara natala, in cadrul unui turneu. Justin Bieber a distribuit un clip video, de aproximativ trei minute, in care le explica fanilor boala cu…

- Justin Bieber și-a anulat restul concertelor ramase in cadrul actualului sau turneu din cauza problemelor grave de sanatate pe care le are. La cateva zile dupa ce și-a anunțat fanii ca nu va mai ține concertele, cantarețul le-a dezvaluit motivul. Starul pop i-a anunțat ca are paralizie faciala parțiala,…

- Antrenorul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a dezmintit joi zvonurile despre plecarea sa in aceasta vara, afirmand ca sunt "100%" sanse ca el si atacantul Kylian Mbappe sa ramana in sezonul viitor, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Intel si-a propus sa fure tot hype-ul momentului, revendicand titlul de „cel mai rapid procesor desktop din lume”. Tocmai a debutat o versiune deblocata de Intel Core i9, tactata la 5.5 GHz. Procesorul a fost anuntat la CES 2022, iar acum aflam detalii despre pret si disponibilitate. Intel Core i9-12900KS…

- Cum va fi VREMEA pana in 27 martie 2022, in Alba. Temperaturi scazute și fara șanse de averse, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 27 martie 2022, in Alba. Temperaturi scazute și fara șanse de averse, la nivel județean Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi crescute, dar și fara șanse…