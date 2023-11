In Cartierul Tomis 3, din Constanta, un copac s-a prabusit pe doua masini! (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Codurile Galben si Portocaliu de vreme rea incep sa fac ravagii la Constanta.Astazi, un copac a cazut pe un autoturism in Constanta pe strada Vasile Lupu 43.La fata locului intervine Detasamentul Fripis cu Descarcerarea.Citeste si:Constanta: Incendiu la un garaj din municipiu. Ce spun pompierii GALERIE…

- Atentie, soferi Un copac a cazut pe carosabil la iesire din Vama Veche spre Vama Atentie, soferi Un copac a cazut pe carosabil la iesire din Vama Veche spre Vama Reamintim ca, Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de intensificari ale Vantului in perioada 12 noiembrie 2023, ora…

- In urma unei vijelii, un copac a cazut peste un autoturism, pe DN 13 B, in apropierea localitații Praid, județul Harghita. O persoana este ranita.Un copac a cazut pe un autoturism, pe DN 13 B, in apropierea localitații Praid, informeaza ISU Harghita, potrivit mediafax. Din primele informații,…

- In județele din vestul și sudul țarii furtuna a facut prapad. Rafalele puternice de vant au doborat copaci, indicatoare rutiere și mai mulți stalpi. In Caransebeș, acoperișul unui bloc a fost smuls și a cazut peste 5 mașini. O intreaga zona din municipiu a ramas fara curent electric dupa ce copacii…

- Vantul a provocat pagube serioase in zonele de munte din Cluj. In urma avertizarii meteorologice COD Portocaliu de vant puternic, valabila noaptea trecuta in zona de munte a județului Cluj, pompierii clujeni au fost chemați sa intervina in localitațile Ciucea și Muntele Baișorii.Astfel, in jurul…

- Acesta a provocat in cadere și un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme ce se aflau in mers. La fața locului, pompierii au intervenit pentru degajarea copacului și asigurarea masurilor specifice de prevenire ale incendiilor. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a monitorizat…

- Marți, 29 august, pe bulevardul Grigore Vieru, nr. 29, un copac s-a prabușit in Capitala, din cauza vantului puternic. Din imagini, se vede ca in zona erau parcate cateva mașini, dar niciuna nu ar fi avariata, transmite TV8 . Arborele cazut nu a blocat circulația.