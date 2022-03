Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile au crescut cu 0,4%, arata un comunicat transmis miercuri de Institutul național de Statistica, in vreme ce prețurile au crescut cu o viteza de 20 de ori mai mare. In Romania avem puțin peste 5 milioane de pensionari, iar pensia medie de asigurari sociale de stat a fost de 1608 lei, mai arata…

- Inspectoratul de Poliție Județean Arad a anunțat, duminica seara, ca au fost identificate mai multe persoane implicate in bataia de pe Bulevardul Revoluției. Polițiștii urmeaza sa stabileasca participația fiecarei persoane in evenimentele de duminica.

- Ministerul Culturii supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare pentru aprobarea Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice. Strategia naționala privind protejarea monumentelor istorice pornește de la premisa ca patrimoniul cultural este o resursa esențiala pentru identitatea…

- 52,3% din cazurile COVID confirmate in Romania, in ultima saptamana, s-au inregistrat la persoane nevaccinate, conform raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Concluziile analizei INSP pentru saptamana 24 – 30 ianuarie 2022 39,6% din cazuri s-au inregistrat in București,…

- 85,7% dintre decesele asociate COVID raportate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, conform raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica. Concluziile INSP pentru saptamana 17 – 23 ianuarie 2022: • 38.9% din cazuri inregistrate in București, Timiș, Cluj, Constanța…

- Companiile din domeniul IT&C au facut peste 6.000 de noi angajari in 2020, iar numarul total al angajatilor din sectorul-vedeta al economiei a depasit 200.000 de persoane in primul an de pandemie. Cu toate acestea, cresterea numa­rului de angajati din IT&C din ultimul an a fost mai…

- Cel mai tanar judet din Romania este Iasi, unde varsta medie a locuitorilor este de 39 de ani, iar cel mai batran este Teleorman, cu o varsta medie de 47 de ani. Varsta medie din Romania este de 42,3 ani, potrivit Institutului National de Statistica (INS).

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2021, la 1,05 milioane de persoane, in ușoara creștere fața de perioada similara din 2020. Castigul salarial mediu brut, in București, era la finele lunii octombrie 2021, de 7.534 lei (6.955 lei in octombrie 2020), iar cel net de 4.612…