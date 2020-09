Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa facem un fel de contract ca responsabilitatea și sarcinile sa fie imparțite intre școala, parinți și profesori. Fiecare are anumite responsabilitați – la școala trebuie sa se asigure condițiile ca școala sa nu devina un focar de infecție. Sa existe posibilitatea ca elevii sa stea mai…

- Direcția de Sanatate Publica Maramureș prin Institutul Național de Statistica INS a anunțat rata incidenței cumulate de transmitere a COVID-19, pentru fiecare localitate. Dupa aceste date vor stabili scenariul dupa care va incepe școala. Criteriul epidemiologic in baza caruia unitațile/instituțiile…

- Dupa ce a lasat sa se inteleaga ca elevii ar putea face scoala online in intervalul 14 septembrie - 1 octombrie, premierul Ludovic Orban vine cu precizari și spune ca elevii vor merge la școala de pe 14 septembrie, pentru ca dreptul la educație trebuie respectat.Exista insa posibilitatea ca…

- In funcție de situația epidemiologica generala, de particularitațile regionale și de infrastructura și resursele umane ale fiecarei unitați de invațamant in parte, autoritațile implicate in gestionarea prevenirii imbolnavirilor vor pune in aplicare urmatoarele scenarii, potrivit draftului Ministerului…

- Municipalitatea lugojeana a inițiat un program de testare gratuita de COVID-19 a personalului din toate unitațile de inațamant preșcolar, primar, gimnazial și liceal din Lugoj, inainte de inceperea școlii. „Elevii trebuie sa se intoarca la școala, dar, in prealabil, trebuie sa ne asiguram…

- Elevii considera inadmisibila inceperea școlii fara sa primeasca maști. „Anul școlar va incepe cu ”daca” și cu ”parca”, spune președintele Consiliului Național al Elevilor. Acesta adauga ca elevii iau in calcul sa ceara amanarea inceperii anul școlar, daca primesc doar „presupuneri”.Consiliul…

- Elevii și profesorii vor fi nevoiti sa poarte masca de protectie, atat la ore, cat si in pauze, reiese din ghidul publicat de Ministerul Sanatatii. De asemenea, se recomanda distantare de 1 metru, iar parintii vor completa o declaratie pe propria raspundere, altfel elevii nu vor putea intra la ore,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, scenariile dupa care vor fi aplicate restricții in noul an școlar preuniversitar, care va incepe pe 14 septembrie. Potrivit președintelui, majoritatea elevilor vor merge fizic la școala, dar decizia se va lua, la propunerea școlii, a inspectoratului școlar…