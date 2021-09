Stiri pe aceeasi tema

- Rata dobânzii pe termen lung pentru România a crescut din nou în luna august 2021, pâna la un fulminant 3,72%, potrivit datelor publicate de Banca Centrala Europeana, consultate de Curs de Guvernare. Acest indicator critic pentru obligațiile asumate la contractarea de…

- Dupa mai multe majorari ale dobanzii de referinta, Ungaria nu mai are cea mai puternica inflatie din Europa de Est si din Uniunea Europeana. Locul este acum disputat de Polonia si Romania, tari unde bancile centrale au spus ca prefera sa astepte, potrivit mediafax. De trei luni Banca Nationala…

- Aproape 40% dintre reprezentantii pietei imobiliare din Europa Centrala estimeaza o imbunatatire a climatului economic general in acest an, 46% au asteptari pozitive cu privire la evolutia activitatii din domeniu, iar 48% mizeaza pe cresterea volumului tranzactiilor, potrivit unui studiu Deloitte, derulat…

- Cehia a decis miercuri sa majoreze dobanda de baza, pentru prima data de la inceputul pandemiei de coronavirus, devenind a doua tara din Uniunea Europeana care a luat masuri pentru a evita riscul ca inflatia sa scape de sub control, transmite Bloomberg. Banca Centrala a Cehiei a majorat dobanda…

- Ungaria a adoptat marti prima majorare a dobanzii de politica monetara din ultimul deceniu, in ideea de a pune capat celei mai rapide inflatii din UE, acesta fiind de altfel si cea mai puternica inasprire a politicii monetare inregistrata in blocul comunitar de la debutul pandemiei, transmite Bloomberg.…

- Probabilitatea ca Banca Nationala a României (BNR) sa majoreze rata dobânzii de politica monetara înca de la sfârsitul acestui an este în crestere, dar aceasta decizie depinde în primul rând de contextul international si în al doilea rând de evolutia…

- Probabilitatea ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa majoreze rata dobanzii de politica monetara inca de la sfarsitul acestui an este in crestere, dar aceasta decizie depinde in primul rand de contextul international si in al doilea rand de evolutia sectorului inflationist, este de parere Andrei…

- Probabilitatea ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa majoreze rata dobanzii de politica monetara inca de la sfarsitul acestui an este in crestere, dar aceasta decizie depinde in primul rand de contextul international si in al doilea rand de evolutia sectorului inflationist, este de parere Andrei…