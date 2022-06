În atenția administratorilor asociațiilor de proprietari! Direcția de Asistența Sociala Deva reamintește asociațiilor de proprietari din municipiul Deva obligativitatea de a transmite Compartimentului Asociații de Proprietari din cadrul DAS situația soldurilor elementelor de activ și pasiv, la data de 30 iunie 2022. Conform Legii nr. 196/2018, care reglementeaza activitatea asociațiilor de proprietari, administratorul are obligația sa intocmeasca, lunar, situația soldurilor elementelor de activ și pasiv – adica, situația financiara a asociației. De asemenea, actul normativ prevede ca aceasta situație financiara sa fie depusa, SEMESTRIAL,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orice bloc de locuințe are spații comune – fațade, terasa, uscatorie sau boxa, care pot fi inchiriate unor terți – persoane fizice ori juridice, pentru diverse activitați ori, pur și simplu, pentru amplasarea de panouri publicitare sau antene de telefonie mobila. Legea asociațiilor…

- Direcția de Asistența Sociala Deva incepe, de miercuri, 11 mai 2022, distribuirea, pe LISTE SUPLIMENTARE, a produselor alimentare (Lotul IV – Tranșa IV), acordate prin Programul Operațional de Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD). Pachetele cu alimente se distribuie pe…

- Familiile si persoanele singure din municipiul Deva, indreptatite sa beneficieze de suplimentul pentru energie cu combustibili solizi, pentru luna martie 2022, pot ridica sumele acordate ca urmare a stabilirii acestui drept in zilele de marti, 3 mai 2022 (intre orele 12:30–15:00) si miercuri, 4 mai…

- ALBA: 12 cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 22 aprilie Au fost inregistrate 12 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) vineri, 22 aprilie. Comparativ, joi erau…

- ALBA: 32 de cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 13 aprilie Au fost inregistrate 32 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) miercuri, 13 aprilie. Comparativ,…

- Situația in care se afla pregatirea documentației pentru prelungirea Autorizației de Mediu a S.C. „SUPERCOM” S.A, operatorul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor – Barcea Mare, precum și activitatea actuala generala in domeniul gestionarii deșeurilor au constituit principalele teme ale…

- Direcția de Asistența Sociala Deva a acordat, in perioada sezonului rece noiembrie 2021 – martie 2022, aproape 700 de ajutoare pentru incalzirea locuinței și alte peste 1.200 de suplimente pentru energie. De sprijinul financiar de la stat au beneficiat doar familii și persoane cu venituri…

- Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința persoanelor interesate prelungirea programului de funcționare al serviciului social Centrul de zi „Clubul Seniorilor”, situat in Piața Victoriei, din Deva. Astfel, incepand de luni, 28 martie 2022, „Clubul Seniorilor” va fi deschis de…