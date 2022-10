În așteptarea reluării furnizării apei calde, aleșii locali le promit ploieștenilor că la energia termică vor plăti la fel ca iarna trecută! N. D. Presați de nemulțumirea celor peste 130.000 de ploieșteni care nu mai beneficiaza de apa calda la robinet de la 1 august a.c., aleșii locali stau aproape zilnic in ședințe. Astfel, ultima intrunire a Consiliului Local Ploiești a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, pe 7 octombrie, ședința care, ca de obicei, nu a fost lipsita nici de contre, dar nici de pauze, fie mai scurte, fie mai lungi – in contextul in care au existat situații de reluare a discuțiilor in plen chiar de pe o zi pe alta – obligatorii, insa, pentru ca grupurile de consilieri sa se puna de acord cu chestiuni fie inca… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

