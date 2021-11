Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a scris marți, 9 noiembrie, pe Facebook, ca discuțiile dintre PNL si PSD pentru formarea viitorului guvern reprezinta „sinuciderea politica aplicata in aceste zile Partidului Național Liberal”, a acuzat o „cardașie inexplicabila dintre Iohannis și PSD” și a lasat…

- Ludovic Orban critica decizia liberalilor de a negocia formarea unui guvern alaturi de social – democrați și catalogheaza gestul drept „frauda politica”, motivata de denaturarea votului primit de la electorat. „In toți anii scurși de la Revoluție nu exista egal pentru frauda politica pe care se pregatește…

- Deputatul Adrian Miuțescu este al 17-lea parlamentar a anunțat miercuri ca se retrage din grupul parlamentar al PNL: „Nu ma dezic de liberalism, ci doar de conducerea efemera a acestui partid, care a reușit in doua luni de zile sa prabușeasca increderea romanilor in Partidul Național Liberal”. Deputatul…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat duminica faptul ca oamenii le reproșeaza politicienilor de la putere, inclusiv lui Klaus Iohannis, ca au declanșat aceasta criza politica, in loc sa se ocupe de guvernare. El spune ca trebuie soluționata criza „in acord cu așteptarile cetațenilor” și a adaugat…

- „La fel ca in viața și in politica, in lucrurile cele importante trebuie sa gandești și cu inima, nu doar cu mintea. In politica, am ales sa fiu membru al Partidului Național Liberal, alaturi de Ludovic Orban, și cu inima, nu doar cu mintea, pentru ca pun suflet in ceea ce fac și doctrina Partidului…

