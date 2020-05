Stiri pe aceeasi tema

- In Antarctica, asociata de obicei cu imaginea unei infinite intinderi albe, mai multe regiuni au capatat recent o nuanta de verde in urma fenomenului de inflorire a algelor marine, informeaza Reuters. Temperaturile in crestere cauzate de schimbarile climatice contribuie la formarea si raspandirea asa…

- Producatorii si procesatori romani de lapte risca sa intre in faliment, din cauza crizei provocate de COVID-19. Oamenii spun ca nu-si primesc banii, astfel ca fermierii se gandesc sa arunce laptele si sa vanda vacile la abator.

- Rezultatele analizei genetice a coronavirusului SARS-CoV-2 si altor tulpini similare au „aratat clar ca acesta nu este un virus fabricat sau manipulat in laborator”, au transmis cercetatorii de la Institutul Scripps intr-un studiu publicat in Nature Medicine.

- Avand in vedere incalzirea globala, cresterea emisiilor de carbon, a gazelor cu efect de sera, dar si cresterea cererii de energie in intreaga lume, se doreste luarea unor masuri prin care sa se atenueze acesti factori de schimbare ai climei. Potrivit expertilor in domeniul energiei si mediului, ritmul…

- La finele saptamani trecute, in seria dezbaterilor dedicate schimbarilor climatice, Aula Magna a Academiei Romane a gazduit a treia conferinta dezbatere, intitulata "Cercetarea stiintifica internationala si romaneasca solutii de adaptare la schimbarile climatice si de atenuare a acestora".Cuvantul de…

- Verile din Australia au devenit de doua ori mai lungi decat iernile, intrucat schimbarile climatice au determinat o crestere constanta a temperaturilor incepand cu jumatatea secolului trecut, se afirma intr-un raport oficial ce va fi publicat luni si care reflecta sezonul fara precedent al incendiilor…

- Documentatia pentru Arges Mall va fi gata anul acesta, promite Primaria Pitesti. Viceprimarul Pitestiului, Sorin Apostoliceanu, a promis, intr-o conferinta de presa, ca pana la sfarsitul anului toata procedura referitoare la noul mall din Tudor Vladimirescu, ce tine de municipalitate si Consiliul Local…