În Afganistan: Barba la serviciu, obligatorie pentru angajaţii guvernamentali Talibanii din Afganistan le-au ordonat tuturor angajatilor guvernamentali sa poarte barba si sa respecte un cod vestimentar, in caz contrar riscand sa fie dati afara, au declarat trei surse pentru Reuters. Angajatilor li s-a cerut sa nu isi rada barba si sa poarte vestimentatie locala, formata dintr-o haina lunga si larga, pantaloni si o palarie sau un turban. Li s-a spus de asemenea sa se asigure ca isi spun rugaciunile la orele potrivite, au declarat doua dintre surse. Angajatii au fost informati ca de acum inainte nu vor mai putea sa intre in birouri si risca sa fie concediati daca nu respecta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

