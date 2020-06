Stiri pe aceeasi tema

- Liderul autoritar al republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, a cerut concedierea "provocatorilor" din randul personalului medical care s-au plans de lipsa mijloacelor de protectie anticoronavirus, relateaza luni AFP. Potrivit media ruse, scandalul a plecat de la un miting spontan, saptamana trecuta,…

- Bulgaria a anuntat luni ca interzice accesul pe teritoriul sau a strainilor din afara Uniunii Europene, dar si a cetatenilor unor state membre cu numar mare de infectii cu coronavirus, precum Italia si Spania, transmite Reuters.

- Treizeci de state europene au implementat restrictii severe privind calatoriile neesentiale din afara Europei, actiune recomandata de Comisia Europeana saptamana trecuta, in conditiile in care continentul incearca sa stavileasca pandemia noului tip de coronavirus, informeaza marti dpa.Toate…

- Treizeci de state europene au implementat restrictii severe privind calatoriile neesentiale din afara Europei, actiune recomandata de Comisia Europeana saptamana trecuta, in conditiile in care continentul incearca sa stavileasca pandemia noului tip de coronavirus, informeaza marti dpa. …

- Italianul a fost amenințat, batut, lovit cu sticla in cap și inchis in gradina sau pe terasa la frig. Potrivit unui comunicat al poliției, citat de gazetaromaneasca.com, cei doi traiesc intr-un imobil din localitatea Bassano (provincia Vicenza). Batranul de 79 de ani nu a vrut niciodata sa depuna…

- Romania are deja o cadere in turism de 44% si va ajunge la 70-75% , ceea ce e insuportabil, a declarat la Digi24 Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania. El a atras atentia asupra situatiei dificile in care se afla sectorul turistic si hotelier si a cerut ajutorul Guvernului.

- Doua fotografii controversate circula in acest moment pe internet cu Florin Prunea (51 de ani), managerul general al lui Dinamo. La 3 zile de la eșecul cu Poli Iași, 0-1, contracandidata la retrogadare a lui Dinamo, Prunea a fost surprins la cumparaturi in treningul moldovenilor. „E de azi poza, ieșisem…

- A fost fericita ca a reușit sa rezerve o masa la un restaurant abia deschis in centrul orașului. La cateva minute dupa ce s-a așezat la masa, a fost inconjurata de ospatarii care i-au spus ca trebuie sa plece. Motivul? Felul in care era imbracata. Femeia și-a facut cateva poze și a postat imaginile…