În această noapte se trece la ora de vară. Ceasurile se vor da cu o oră înainte In noaptea de sambata, 25 martie, spre duminica, 26 martie, Romania va trece la ora de vara 2023. Ceasul se da cu o ora inainte, ora 03:00 devine ora 04:00, iar duminica va fi cea mai scurta zi din 2023. CFR Calatori a anunțat ca trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia are loc conform orarului prevazut in mersul trenurilor. Trenurile operate de CFR Calatori circula dupa ora de iarna pana in noaptea de 25/26 martie, la ora 3:00, care devine ora 4:00. Dupa ora 4:00, trenurile pleaca la orele din mersul de tren in vigoare, respectand ora oficiala de vara. Prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 26 martie 2023, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara iar ora 3:00 va deveni ora 4:00. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia se va efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor. Trenurile operate de…

- Romania trece in noaptea de sambata spre duminica la ora de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00, astfel ca 26 martie va fi cea mai scurta zi din acest an. In noaptea de sambata spre duminica, ceasurile se dau inainte cu o ora, astfel ca ziua de duminica, 26 martie, va fi cea mai scurta din acest an. Masura…

- In noaptea de sambata spre duminica, 25 spre 26 martie, ora 03.00 devine ora 04.00. Toate ceasurile se dau cu o ora inainte, astfel ca ziua de maine va fi cea mai scurta din acest an, avand teoretic doar 23 de ore.Orarul de vara se aplica pana in ultima duminica a lunii octombrie (29), cand se face…

- In noaptea de 25 spre 26 martie, Romania trece la ora de vara: Cum ne potrivim ceasurile Ora de vara 2023: Romania trece la ora de vara la o saptamana dupa Echinocțiul de primavara. Schimbarea orei in Romania, pentru a trece la ora de vara 2023, va avea loc in ultimul weekend din luna martie. In noaptea…

- CFR Calatori a transmis ca trecerea la ora de vara nu va afecta programul trenurilor și ca acestea vor circula conform programului stabilit. „CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 26 martie 2023, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 3:00 devenind ora…

- ​Trecerea la ora de vara 2023 are loc in acest weekend, cand se schimba ora in Romania, iar ceasurile se dau inainte. In noaptea de sambata, 25 martie, spre duminica, 26 martie, Romania trece la ora de vara 2023, iar ora 03:00 devine ora 04:00. Duminica devine astfel cea mai scurta zi din 2023. Anuntul…

- Romania va trece și in acest an la ora de vara! Acest lucru se petrece, in mod obișnuit, in ultima noapte de sambata spre duminica a lunii martie, care pica in 2023 pe 26 martie. Astfel, in noaptea de 25 martie spre 26 martie, ceasurile se vor da cu o ora inainte, iar ora 3:00 va deveni ora 4:00. Duminica,…

- A venit vremea sa trecem din nou la ora de vara. In noaptea de sambata, 25 martie, spre duminica, 26 martie, Romania va trece la ora de vara 2023. Ceasul se da cu o ora inainte, ora 03:00 devine ora 04:00, iar duminica va fi cea mai scurta zi din 2023, anunța spotmedia.ro.CFR Calatori a anunțat ca…