În 2024, crescătorii de vaci și bivoli vor primi subvenții pentru fiecare animal. Câți bani pot obține Guvernul a aprobat o schema de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor romani din sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor. In ședința de Guvern din 25 ianuarie 2024 a fost aprobata Ordonanța privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. „Prin acest act normativ se instituie o schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovinelor de carne și al… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

