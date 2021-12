În 2022, rock-ul este la putere în România. Legendarii Kiss și Whitesnake concertează ultima oară în țara noastră In 2022, rock-ul este la putere in Romania. Dupa aproape doi ani de restricții și incertitudine, genul care merge mana-n mana cu concertul, pare ca va triumfa la anul. Kiss, formația cu cele mai mari caștiguri din istoria muzicii, dar și Whitesnake, Iron Maiden, WASP ori inovatorii de la Dream Theater vor canta in țara noastra. Kiss, una dintre cele mai iubite trupe rock la nivel global, va concerta prima și ultima oara in Romania. Este formația cu cele mai mari caștiguri din istoria muzicii și una din cele mai longevive trupe din istoria rock-ului (a luat ființa in 1973). Pe 16 iunie, 2022,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

