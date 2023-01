Romania a incheiat anul trecut cu un deficit public de 5,68% din PIB, sub estimarile Guvernului din Programul de Convergența (de 6,2% din PIB), in condițiile in care țara noastra se afla din 2020 in procedura de deficit excesiv și s-a angajat sa reduca pana anul viitor deficitul la mai puțin de 3%.