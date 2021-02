Stiri pe aceeasi tema

- ”Fata de acelasi trimestru din anul 2019, Produsul Intern Brut a inregistrat o scadere cu 5,7% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier. In perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020, Produsul Intern Brut a scazut, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019, cu 5% pe seria bruta…

- INS revizuiește in creștere, la 5,8%, avansul PIB-ului in trimestrul trei al anului trecut. La noua luni, economia Romaniei s-a contractat cu 4,5% Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in crestere usoara, la 5,8%, datele referitoare la avansul Produsului intern brut (PIB) in trimestrul…

- In luna noiembrie 2020, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scazut cu 62,5%, iar innoptarile cu 64,7%. Comparativ cu luna noiembrie 2019, in luna noiembrie 2020 la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor…

- Costul angajatorilor cu forța de munca a crescut în aceasta toamna fața de costurile din vara, cea mai semnificativa crestere regasindu-se în învatamânt (18,82%), ca urmare a vacantei scolare si, în consecinta, a diminuarii timpului efectiv lucrat. De asemenea, cresteri…

- Fata de acelasi trimestru din anul 2019, PIB a inregistrat in trimestrul III o scadere cu 6,0% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier, iar fața de T2 a scazut cu 5,6%, anunța INS. In perioada 1.I-30.IX 2020, Produsul intern brut a scazut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2019, cu 5,1%…