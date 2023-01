In doar cei doi ani in care Ludovic Orban a fost ministru al Transporturilor, cifra de afaceri a firmei de construcții a lui Nelu Iordache a crescut de aproape 12 ori. De la 18,5 milioane de euro, cifra de afacere a ajuns la aproximativ 220 de milioane de euro. Creșterea semnificativa s-a datorat in urma contractelor incheiate de Romstrade cu instituțiile statului. Dupa ce prietenul sau devine ministru al Transporturilor, Nelu Iordache nu era un mare constructor in Romania. In anul 2006, firma sa inregistra o cifra de afaceri de 18,5 milioane de euro. Sursa foto: national.ro La doar un an distanța,…