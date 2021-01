Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a schimbat in secțiunea detinata Covid-19 de pe site-ul oficial definiția valabila de generații a „imunitații de turma”. Acum, OMS susține ca imunitatea de turma este ”un concept folosit in vaccinare”. In luna iunie, definiția era urmatoarea . ”Imunitatea de turma este…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca, in ciuda severitații pandemiei de Covid-19, care a ucis peste 1,7 milioane de persoane și a infectat zeci de milioane de oameni intr-un an, este nevoie sa ne pregatim pentru „mai rau”, scrie AFP, potrivit Agerpres. „Este un semnal de alarma”, a avertizat…

- Organizația Mondiala a Sanatații a atras atenția ca masca este obligatorie și in cazul celor care s-au vaccinat anti-Covid, aratand ca nu este clar daca acesta previne infecția. Pe de alta parte, epidemiologii romani susțin ca masurile de protecție sunt necesare in cazul celor imunizați pentru ca…

- Spania ar putea sa dobandeasca imunitatea colectiva, impotriva Sars-Cov-2 pana la sfarsitul verii anului viitor, cu condiția ca un numar suficient de mare de persoane se vor vaccina pana atunci, a declarat ministrul Sanatatii din aceasta tara intr-un interviu publicat duminica, informeaza Reuters. Ministrul…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii si candidat din partea PSD pentru un mandat de parlamentar, afirma ca sute de mii de persoane din Romania au trecut deja prin infectia cu SARS-CoV-2. El afirma ca Romania trebuie sa faca mai multe teste pentru…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat vineri in legatura cu severitatea efectelor pe termen lung asupra sanatatii ale COVID-19, relateaza sambata dpa, potrivit Agerpres. "In cazul unui numar semnificativ de persoane, acest virus provoaca o serie de efecte grave pe termen lung", a declarat…

- Ideea de a lasa virusul sa circule pentru a obtine imunitatea colectiva, prezentata drept un motiv de speranta la inceputul pandemiei de COVID-19 si ca modalitate de a se evita carantina generalizata, se dovedeste din ce in ce mai clar ca este un miraj periculos, sustin numerosi

- Pandemia de COVID-19 ameninta sa anuleze progresul inregistrat in acesti ultimi ani in lupta contra tuberculozei, pana in prezent principala cauza de deces infectioasa, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP, anunța AGERPRES.Angajate in lupta impotriva noului…