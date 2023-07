Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ucise și 28 au fost ranite intr-un atac in masa in Baltimore. Trei persoane sunt in stare critica. Comisarul interimar al Departamentului de Poliție din Baltimore, Richard Worley, a confirmat ca exista 30 de victime.

- O tanara de 18 ani și un barbat de 20 de ani au fost uciși și alte 28 de persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri de arma in masa la o petrecere de cartier din Baltimore, au anunțat autoritațile. Noua persoane au fost transportate de la fața locului la spitale, iar 20 de persoane au ajuns pe…

- Bilantul deceselor in accidentul feroviar de vineri din India a crescut la 261 de morti si 900 de raniti. Accidentul, cel mai grav pe liniile ferate din ultimele doua decenii in tara asiatica, care s-a soldat in urma coliziunii a trei trenuri vineri in Odisha Balasore, transmit agentiile de presa, citat…

- Bombardamente ruse ‘masive’ s-au soldat miercuri cu cel putin 16 morti si 22 de raniti in regiunea Herson, sudul Ucrainei, informeaza AFP si dpa. ‘Atac masiv al ocupantilor impotriva civililor in regiunea Herson: bilantul a crescut la 16 persoane’ ucise, a anuntat Parchetul regional pe Telegram. Potrivit…

- Cel putin 85 de persoane au fost ucise si peste 320 au fost ranite intr-o busculada petrecuta in Yemen, in timpul unei actiuni caritabile. Incidentul a avut loc, miercuri, 19 aprilie, in Sanaa, capitala Yemenului, cand sute de persoane s-au adunat pentru a primi ajutor financiar intr-un eveniment organizat…

- Patru persoane au fost ucise și cel puțin 20 au fost ranite intr-un schimb de focuri de arma produs sambata seara in orașelul Dadeville, Alabama, a anunțat duminica un post de televiziune local, citand anchetatorii de la fața locului și un comunicat al Ag

- Patru persoane au fost ucise și cel puțin alte 16 au fost ranite in Dadeville, statul Alabama, in weekend, dupa ce o petrecere „Sweet-16” a devenit violenta, scrie The Independent.Party-ul a avut loc sambata seara la Mahogany Masterpiece Dance Studio, au declarat martori. La petrecere au inceput…

- Atac armat la o banca din Louisville, SUA. Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase au fost ranite. Atacul armat a avut loc luni, 10 aprilie, langa stadionul Slugger Field, in centrul orașului american Louisville, Kentucky, și s-a soldat cu mai multe victime, potrivit autoritaților americane.…