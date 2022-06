Împușcături într-un club din Oslo. Două persoane ucise, cel puţin 14 sunt rănite Doua persoane au fost ucise si cel puțin 14 au fost ranite sambata intr-un schimb de focuri de arma intr-un club de noapte si pe strazile din apropiere, in capitala Norvegiei, Oslo, a anuntat politia norvegiana. Un suspect despre care se crede ca ar fi singurul autor al atacului a fost retinut, a declarat politia […] Articolul Impușcaturi intr-un club din Oslo. Doua persoane ucise, cel putin 14 sunt ranite a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ucise, joi, intr-un atac armat, la o intalnire a unui mic grup la o biserica dintr-o suburbie fin Birmingham, Alabama, a anuntat Politia, potrivit CNN și news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cel putin patru oameni au fost injunghiați intr-un atac „la intamplare”, care a avut loc, vineri, in orasul Numedal, din sud-estul Norvegiei, potrivit Reuters. Una dintre victime se afla in stare grava, iar un suspect a fost deja reținut, au anunțat autoritațile.Mai multe ambulanțe și echipaje de poliție…

- Cel putin trei persoane au fost ucise joi intr-un atac la Elad, un oras cu populatie formata majoritar din evrei ultraortodocsi situat in centrul Israelului, in timp ce aceasta tara aniverseaza 74 de ani de la crearea statului evreu, relateaza agentiile Reuters, AFP si EFE. O a patra persoana, victima…

- Politia nigeriana il cauta pe proprietarul rafinariei ilegale de petrol unde explozia a ucis cel putin 100 de persoane, potrivit autoritatilor.Din primele date, zeci de persoane lucrau la rafinaria din statul Imo, in sudul Nigeriei, cand s-a produs explozia urmata de un incendiu urias.Bilantul mortilor…

- Atac armat cu o desfasurare spectaculoasa de forte de securitate intr-un cartier rezidential din Washington. Patru persoane au fost ranite prin impuscare și un barbat s-a sinucis, cand era pe punctul de a fi arestat, a anuntat politia, potrivit AFP. Patru persoane, intre care o fetita de 12 ani, au…

- UPDATE, 19,25 – In Statele Unite, 16 persoane au fost ranite azi si cel putin opt au fost impuscate intr-o statie la metroul din Brooklyn, in New York. Autorul tirurilor este cautat de autoritati. Mai multi oameni au fost impuscati in aceasta dimineata la o ora de varf pe platforma statiei de metrou…

- Mai multe persoane au fost impuscate, marti, intr-o statie de metrou din orasul american New York, iar in zona au fost depistate si dispozitive explozive, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie. Incidentul a avut loc in statia de metrou 36, situata in zona Sunset din New York. Politia a…