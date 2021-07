Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara in sectorul Ciocana al capitalei au rasunat focuri de arma. Totul s-ar fi intimplat in apropierea sediului PSRM. Potrivit informațiilor prezentate de oamenii legii, in jurul orei 20:00 un angajat al BPDS „Fulger”, aflandu-se intr-o discuție cu doua persoane, pe str. Petru Zadnipru din sectorul…

- Impușcaturi pe strada Zadnipru din sectorul Ciocana al Capitalei. Un tanar de 28 de ani a fost reținut, dupa ce in seara de 1 iulie a efectuat doua focuri de arma in plan vertical dintr-un pistol "Glock-19".

- Un tinar a pus pe jar poliția ieri-seara, dupa ce a furat pistolul unui angajat al Brigazii de Poliției cu Destinație Speciala „Fulger” și a tras citeva focuri de arma pe o strada din sectorul Ciocana al Capitalei. Surse apropiate anchetei, au declarat pentru Deschide.MD ca pistolarul este un tinar…

- Focuri de arma in plina strada in sectorul Botanica. Un barbat, care se afla intr-o mașina, ce se deplasa spre porțile orașului, a efectuat cateva impușcaturi. Potrivit INSP, in mașina in total se aflau trei persoane care s-au dovedit a fi locuitori ai satului Danceni, raionul Ialoveni. Toți trei au…

- Polițiștii din Sebeș au identificat un tanar din municipiu ca persoana banuita de furtul unui autoturism defect, lasat de proprietara intr-o parcare de pe DN 1. L-ar fi transportat, cu ajutorul unei platforme, pe un teren viran din Sebeș și ar fi demontat mai multe componente. Potrivit IPJ Alba, la…

- Un clip a aparut in mediul online, care face ..furori. Un barbat aflat langa un BMW cu numere de BN se lauda cu un pistol. ”E doar pentru dușmani„ spune acesta. Apoi trage trei focuri pentru a arata ca e adevarat. Pe grupul de Facebook ”Bistrița Trezește-te„ a fost publicat un video ..ALTFEL. Un barbat…

- Un barbat de 83 de ani, cu cetatenie romano-elvetiana, a fost retnut, joi seara, de politistii din Harghita, dupa ce ar fi amenintat cu un pistol un tanar de 31 de ani. Victima nu ar fi achitat contravaloarea unui imobil, respectiv 40.000 de euro.

- Mai multe acuzații de furt pe numele unui tanar de 22 de ani, in județul Timiș. El a fost prins de polițiști dupa ce a furat un microbuz, apoi a spart 4 magazine. Individul a fost arestat preventiv.