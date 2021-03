Stiri pe aceeasi tema

- Documentațiile legate de urbanism vor ieși pe poarta Primariei Timișoara cu mai multa intarziere in urmatoarea saptamana, pentru ca intreaga directie de specialitate a fost afectata de Covid 19. Inclusiv șefa Direcției de Urbanism a fost infectata, mare parte din personal este, de asemenea, afectata,…

- Timișoara va avea o super-rețea de incarcare electrica a automobilelor, ca urmare a unui proiect finanți din Fondul de Mediu. In total vor fi instalate 16 asemenea stații, iar proiectul va costa 2,2 milioane de lei. Primaria Timișoara a anunțat ca s-a incheiat licitația pentru realizarea stațiilor de…

- Primaria Timișoara e pe cale sa puna pe butuci o societate care in principiu e sanatoasa și chiar ii aparține. Societatea de Drumuri Municipale (SDM) are de primit de la ”proprietar” nu mai puțin de 30 de milioane de lei pentru lucrari efectuate, facturate și neachitate de municipalitate in mandatul…

- Tot mai multe persoane din intreaga lume au decis sa renunțe la Whatsapp și sa se indrepte catre alte aplicații de comunicare, dupa ce compania a anunțat un nou set de condiții de utilizare, ce prevad transmiterea informațiilor colectate catre Facebook (compania care a cumparat Whatsapp in anul 2014).

- O firma din Cluj primește zece milioane de lei de la Primaria Timișoara pentru a asigura curentul electric necesar alimentarii instalațiilor de afișaj și semaforizare, dar și pentru fantanile și iluminatul public din oraș. In Sistemul Public de Licitații Electronice a fost publicat anunțul de atribuire…

- Primaria Timisoara a pierdut, numai in ultimul an, sute de procese si a avut de achitat despagubiri de 18 milioane de lei, din care 14,3 milioane de lei au fost deja achitati. Printre procesele pierdute se numara si cel cu familia femeii care si-a pierdut viata in timpul furtunii din septembrie 2017,…

- 76 de milioane de lei este valoarea totala a facturilor neplatite existente in soldul Primariei Timișoara in acest moment, a spus primarul Dominic Fritz, dar o parte sunt in perioada de 30 de zile, adica inca in termen. Dar, problema cea mai mare este in acest moment faptul ca instituția nu mai prezinta…