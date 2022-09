Imprumuturi fara dobanda pentru romanii cu afaceri in domeniul agricol sau zootehnic – proiect de lege

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, considera ca plafonarea preturilor la alimente ar afecta producatorii, dar sustine ca nu exista motive pentru alte scumpiri in perioada urmatoare, potrivit Agerpres. „Trebuie sa avem in vedere faptul ca, in momentul unei plafonari a unor preturi,…

- Se pare ca marii retaileri prezenți pe piața autohtona vor avea parte de o concurența serioasa, chiar din partea statului roman. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, tocmai și-a exprimat dorința de a redeschide celebrele magazine Unirea. Hipermarketurile, lovite sub centura chiar de statul romanIn respectivele…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, nu vrea ca romanii sa consume insecte dupa noile directive UE: „Noi mancam sarmale, mamaliga si carnati, nu greieri, gandaci si lacuste” Ministrul Agriculturii se opune introducerii insectelor in alimentatie… „Nu mancati faina de greieri! Ce cautati cu greierii?…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca, din datele pe care le detine pana in prezent, rezulta ca nu sunt probleme cu asigurarea uleiului din productia, afectata de seceta, de floarea soarelui pe care Romania o are. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa trei ani de pregatiri in Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactica de tip Gamma Knife Iași au inceput primele proceduri. Cu ajutorul tehnologiilor inovatoare, pacienții beneficiaza de proceduri simple, nedureroase și complete. “Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactica de tip Gamma Knife Iași…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca fermierii pot accesa din 20 iulie credite prin Programul "De trei ori subventii", cu o dobanda de doar 2%, fiind una din masurile pentru cei afectati de seceta, informeaza Agerpres.Petre Daea a precizat ca produsul de…

- Guvernul a adoptat astazi Ordonanța de urgența care prevede ca operatorii de benzinarii care vor acorda de la 1 iulie o reducere de 0,5 lei/litru de carburant vor beneficia de o compensare de 0,25 de lei/litru de la bugetul de stat, fara a fi o obligație legala.Așadar, benzinarii din Romania nu vor…