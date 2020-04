"Împrumutătorii de ultimă instanță" nu sunt toți la fel/ Lupta contra coronavirus și resursele publice Batalia contra Covid19 a obligat la închidere parțiala a activitații economice, manifestându-se ce am numit &"efectul shutdown&"/lacatul pe ușa. Implicațiile economice și sociale sunt vaste. Recesiunea economica este inevitabila, creșterea șomajului este abrupta și pe front larg, deficite bugetare cresc puternic în Europa. De aceea, banci centrale și guverne au pus în joc programe de susținere economica și sociala ce ating cote unele nemaiîntâlnite dupa al doilea razboi mondial. În SUA și Germania, asemenea programe depașesc pentru fiecare din aceste țari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

