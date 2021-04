Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, si vicepresedintele Bancii Europene de Investitii(BEI), Christian Kettel Thomsen, au semnat marti un contract de finantare pentru constructia primului Spital Regional de Urgenta din Romania, la Iasi, in valoare de 250 de milioane de euro, anunta ministrul Finantelor…

- Serviciile medicale spitalicesti si tratamentele medicale specializate pentru 3,2 milioane de oameni din nord-estul Romaniei vor fi transformate de noul sprijin financiar in valoare de 250 milioane de euro, acordat de Banca Europeana de Investitii pentru construirea unui nou spital regional in al doilea…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) semneaza un imprumut in valoare de 250 milioane EUR pentru un nou spital regional in Iași și confirma sprijinul viitor pentru investițiile in sistemul de sanatate din Romania. • Un nou spital cu 850 de paturi care sa transforme ingrijirea pacienților, tehnologia…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) va sprijini construirea a trei spitale regioanle în România, unul la Cluj și alte doua la Craiova și Iași, au spus reprezentanții bancii într-o conferinta desfasurata online. „Planul…

- Invatamantul superior, alimentarea cu apa si canalizarea, eficienta energetica si investitiile sectorului privat din Romania beneficiaza de finantari in valoare de 809 milioane de euro acordate de catre Banca Europeana de Investitii si Fondul European de Investitii catre parteneri publici si privati…

- În urmatoarele luni, Banca Europeana de Investiții se așteapta sa finalizeze sprijinul pentru construcția a trei spitale în România, respectiv un spital de urgența la Iași și doua spitale regionale la Craiova și Cluj.„Planul este de a finanța o parte mare din ele, poate…

- Continental a investit anul trecut peste 150 de milioane de euro in operatiunile sale din Romania, pentru 2021 fiind planificate investitii in valoare comparabila, conform unui comunicat al companiei. Printre investitii se numara lucrarile la noua cladire de birouri a centrului de cercetare…

- Romania a donat Republicii Moldova echipamente medicale de aproape 2,3 milioane de euro, care a constat in 1.500.000 de maști chirurgicale, 100.000 de maști de protecție FFP3, 100.000 de combinezoane și 100.000 de manuși de unica folosința. La eveniment au participat Bogdan Aurescu și Maia Sandu,…