- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerea Rusiei pentru armistițiu pe durata Craciunului ortodox rus, incepand de vineri la pranz pana sambata la miezul nopții. El a spus ca este un truc pentru a opri progresul forțelor Ucrainei in regiunea Donbas și pentru a aduce mai multe intariri.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia cauta un armistițiu pentru a-l folosi ca acoperire pentru a opri inaintarile forțelor ucrainene din Donbas, precum și pentru a aduce mai multe echipamente. Anterior, Vladimir Putin a ordonat incetarea focului pentru zilele 6 și 7 ianuarie,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 26 decembrie, ca lipsurile in ceea ce privește alimentarea cu energie electrica persista, aproape noua milioane de oameni ramanand in continuare fara curent electric, informeaza Reuters . Zelenski a afirmat, in obișnuitul sau discurs video adresat…

- Cel putin cinci persoane au murit si 20 au fost ranite intr-un bombardament al fortelor ruse in centrului orasului Herson din sudul Ucrainei, a transmis sambata consilierul prezidential ucrainean Kirilo Timosenko, potrivit agentiilor Reuters si France Presse. La scurt timp, presedintele Volodimir Zelenski…

- Parlamentul European (PE) l-a decernat cu Premiul Saharov pentru libertatea de gandire, pe poporul ucrainean și președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite, miercuri, Reuters . „Premiul revine curajosului popor ucrainean, reprezentat de președintele țarii, lideri aleși și societatea civila”,…

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier a sosit marți in Ucraina, o vizita surpriza. Este prima sa deplasare in aceasta țara de la inceputul razboiului. „Ma bucur de intalnirea mea cu presedintele Volodimir Zelenski la Kiev si cu populatia din nordul tarii, unde imi voi face o idee despre viata…

- Turcia a lansat marti un apel catre Rusia si Ucraina la incetarea focului, apel ce intervine inainte de o intalnire preconizata in cursul saptamanii la Astana (capitala Kazahstanului) intre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin, potrivit AFP, informeaza AGERPRES .…