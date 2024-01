Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut pentru rolurile din The Full Monty, Shakespeare In Love sau The Best Exotic Marigold Hotel, a murit la varsta de 75 de ani. Tom Wilkinson a murit sambata, acasa, alaturi de soția și familia sa, se arata intr-un comunicat citat de BBC. Decesul sau a fost confirmat…

- CUMPLIT… In noaptea de 17 decembrie, a avut loc un grav accident rutier in localitatea Stoișești, comuna Banca. Un autoturism in care erau doi tineri, de 19 și 20 de ani, a ieșit in decor și s-a rasturnat de cateva ori. „A fost trimisa o ambulanța SAJ B1 cu medic din substația Barlad. Șoferul , […]…

- Salvare miraculoasa la Suceava, unde un barbat de 30 de ani, inghițit de un mal de pamant, a fost scos in viața de pompieri, dupa opt ore. Incidentul a avut loc in timp ce trei barbați lucrau la o fantana din localitatea Pojorata. La un moment dat, pamantul s-a surpat și tanarul a fost prins. […] Articolul…

- ADIO, JENY! Au trecut trei saptamani de la tragicul eveniment petrecut la Spitalul de Psihiatrie Murgeni și inca se asteapta un verdict pentru ca cei trei pacienți decedați sa poata fi inhumati crestineste. Iar peste toate, o zapada ca o zgura s-a asezat si in loc sa le bucure Craciunul celor bolnavi…

- LUPTA PENTRU VIATA! …Povestea Mariei este una profund emotionanta, ilustrand lupta unei familii pentru a-si sprijini copilul in fata unor provocari medicale deosebite. Nascuta cu splina bifida, o problema congenitala grava, viata Mariei a fost un sir continuu de interventii chirurgicale si tratamente,…

- Jeremy Renner s-a recuperat fizic dupa accidentul aproape fatal suferit in luna ianuarie, dar experiența prin care a trecut l-a marcat pe viața, relateaza CNN. Starul din filmul „Avengers” a fost zdrobit in apropiere de casa lui din Nevada in timp ce incerca sa opreasca un plug de zapada care a inceput…

- INDEMN… Dupa zeci de ani in care povestea Schitului Vovidenia de pe dealul Motocului parea pecetluita si doar vechea turla si zidurile paraginite ale lacasului se incapatinau parca sa mai creada in destinul lor pamantesc, iata ca o initiativa a Episcopiei Husilor din acest an vine sa reaprinda o speranta.…

- TRIST… A incetat din viața inginerul hușean, Mihai Mitrofan, cel care ani la rand a fost primar al comunei Arsura! Nu mai era in funcție din 2016, dar oamenii locului au continuat sa il respecte, caci, atat cat a putut in cei 12 ani in care a condus Primaria, a incercat sa faca lucruri bune […] Articolul…