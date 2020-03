Stiri pe aceeasi tema

- Italia este cea mai afectata tara europeana de pandemia de coronavirus, insa italienii izolati in case au gasit o solutie pentru a trece mai usor prin masurile dure impuse: au iesit la balcoane pentru a dansa si canta. Imaginile au devenit virale.Pandemia de coronavirus a facut 250 de victime in ultimele…

- Italienii blocati in case canta pentru a trece peste teama si a se incuraja reciproc. Melodiile fredonante variaza de la imnul Italiei la Macarena, conform unor videoclipuri postate pe platforma YouTube, scrie Mediafax.Inchisi in case, italienii canta pentru a trece peste momentele de teama.…

- Italienii blocati in case canta pentru a trece peste teama si a se incuraja reciproc. Melodiile fredonante variaza de la imnul Italiei la Macarena, conform unor videoclipuri postate pe platforma YouTube.Pe timpul zilei, italienii revin insa la dura realitate.

- Italia se afla de cateva zile in carantina totala. Oamenii au voie sa iasa doar daca au o urgența bine intemeiata sau doar daca merg la cea mai apropiata farmacie sau cel mai apropait magazin alimentar. Cu toate astea, solidaritatea italienilor este cu adevarat impresionanta. Deși fiecare in case, italienii…

- Le arde de gluma! Un italian a gasit o modalitate ridicola de a se proteja de coronavirus. Intr-un clip distribuit miercuri pe Twitter, barbatul apare plimbandu-se pe strazile Romei, purtand un disc uriaș! Acesta spune ca incercearca sa pastreze, astfel, distanța legala fața de restul persoanelor,…

- Toate persoanele care ajung in Israel vor fi obligate sa intre in carantina timp de 14 zile, a anuntat luni premierul Benjamin Netanyahu. „Dupa o zi de discutii dificile, am luat o decizie – toti cei care vin in Israel din strainatate vor fi plasati in izolare pentru 14 zile", a transmis Netanyahu printr-un…

- Beniamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului (foto: www.time.com) Toate persoanele care ajung in Israel vor fi obligate sa intre in carantina timp de 14 zile, a anunțat luni premierul Benjamin Netanyahu, citat de BBC. „Dupa o zi de discuții dificile, am luat o decizie – toți cei care vin in Israel…

- Conferedatia italiana a Cultivatorilor (Coldiretti) a denuntat, marti, decizia autoritatilor din Romania de a plasa in carantina romanii reveniti din nordul Italiei, catalogand masura drept "unilaterala", "antieuropeana" si "antiitaliana".Asociatia Coldiretti a criticat decizia autoritatilor…