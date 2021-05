Impozitele pe proprietate ar putea să crească. Se conturează un nou mecanism pentru a face primăriile reziliente Impozitele pe proprietate ar putea sa creasca, daca ne uitam la faptul ca Guvernul și-a asumat, la Bruxelles, printre altele, &"revizuirea principiilor de impozitare a proprietații, în special în ceea ce privește diferitele regimuri de impozitare a cladirilor în funcție de statutul proprietarului (persoana juridica sau fizica)&". Discutând cu diverse persoane din zona guvernamentala, am înțeles ca se încearca o decuplare a primariilor de bugetul central. Acum ele sunt dependente de impozitul pe venit.



