Impozitarea pensiilor speciale, pe masa Comisiei de buget

- Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a anuntat ca Parlamentul va vota miercuri impozitarea pensiilor speciale cu 85%. ”PSD a propus și vom vota astazi in Parlament impozitarea drastica a pensiilor speciale! Cu 85%! Toate pensiile din Romania trebuie aduse la un nivel decent, comparabil cu cele…

- Potrivit legii, pensiile de pana in 7.000 de lei vor fi impozitate cu 10-, in timp ce pensiile care depasesc pragul de 7.000 de lei vor fi taxate cu 85-, sustin surse politice pentru Adevarul. Impozitul se va aplica pentru toate categoriile de pensionari, chiar si pentru magistrati, politisti si militari.…

- Parlamentul decide miercuri impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Proiectul PSD este susținut și de PNL, dar si de alte partide politice. "Si PNL propune impozitarea progresiva, cu cele trei praguri de 10,60 si 90%, dar daca este vointa politica vom vota orice impozitare a pensiilor…

- Plenul Senatului a respins, miercuri, proiectul initiat de parlamentarii USR privind impozitarea pensiilor speciale cu 90%. “USR a incercat inca din 2016 sa elimine cu totul pensiile speciale, insa din cauza ipocriziei partidelor parlamentare, eforturile noastre au ramas fara rezultat. Au spus aceste…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a declarat miercuri in Parlament ca daca intr-o luna de zile nu se rezolva in Parlament situația pensiilor speciale, atunci Guvernul ia in calcul OUG sau angajarea raspunderii in Parlament.Florin Roman a spus ca PNL a depus in Parlament un proiect despre…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a promis, de la tribuna Camerei Deputaților, ca PNL va crește alocațiile și pensiile. El a spus ca sursa de finanțare ideala ar fi obținuta prin impozitarea pensiilor speciale. ”PNL va majora alocațiile, daca cineva a uitat, domnul Dragnea era foarte nervos la…

- USR pregatește un nou pachet de legi care sa elimine pensiile speciale, dupa ce Curtea Constituționala a declarat neconstituțional proiectul de abrogare a acestora, anunțat cu mult populism de PSD și PNL in Parlament. Duruș spune ca USR a avertizat atunci asupra neconstituționalitații legii de abrogare…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa preia proiectul social-democratilor privind impozitarea pensiilor speciale si sa emita ordonanta de urgenta, iar banii astfel obtinuti sa ii dea la Sanatate. "Premierul Orban ar trebui…