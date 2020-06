Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, considera ca impozitarea pensiilor speciale ridica semne de intrebare in cazul contestarii ei la Curtea Constituționala.Citește și: Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptata de Parlament: cum se va aplica noua taxa speciala și cine este vizat…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat joi la Curtea Constituționala legea adoptata miercuri de Camera Deputaților privind impozitarea cu pana la 85% a tuturor pensiilor speciale din Romania. Ea a explicat pentru MEDIAFAX ca, deși se numește taxarea pensiilor, este de fapt o dubla impozitare. „Sunt…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a declarat joi ca este evident ca proiectul privind impozitarea pensiilor speciale va fi contestat la Curtea Constitutionala si a facut apel la judecatorii CCR sa isi aminteasca faptul ca reprezinta poporul roman, nu „propriile buzunare”. „Faptul ca se va ajunge…

- Sectiile Unite al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se reunesc, joi, pentru a stabili daca este oportuna sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei cu privire la legea prin care vor fi impozitate pensiile, relateaza Agerpres, care citeaza surse judiciare.Parlamentul a decis miercuri impozitarea…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi, începând cu ora 13,00, în sedinta comuna, pentru a dezbate si vota rectificarea bugetara aprobata de Guvern în luna aprilie, în perioada starii de urgenta, dar si proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale, potrivit…

- Taierea pensiilor speciale a fost votata de Camera Deputaților, for decizional in acest caz Sursa articolului: Parlamentul a votat impozitarea cu 85% a tuturor pensiilor speciale din Romania. Daca nu va fi contestata la CCR, legea merge la promulgare Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Deputatul Dorel Caprar a votat, miercuri, impotriva proiectului de lege privind instituirea unei taxe pe veniturile si indemnizatiile pentru limita de varsta, considerand ca votul favorabil dat de majoritatea parlamentarilor este un "act de subminare a sistemului national de aparare". "Decizia de astazi…

- Pensiile speciale din Romania vor fi impozitate dupa ce subiectul a generat unele dintre cele mai aprinse dezbateri in societatea romaneasca, iar Curtea Constituționala s-a declarat in favoarea lor și a considerat ca nu duce la inechitați in randul cetațenilor. Noua lege este rezultatul unui compromis…