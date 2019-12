Impostorul. Mare șef peste PSD Sorin Roșca Stanescu Joi, intr-o dezbatere organizata pe platoul unei televiziuni de știri, am anunțat ca voi demonstra ca Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD este ceva mai mult decat un produs al Academiei de Informații Mihai Viteazu, aparținand SRI. Dar ce inseamna mai mult? Mai mult inseamna un impostor. Un personaj care iși atribuie The post Impostorul. Mare șef peste PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

