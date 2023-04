Importurile de ţiţei din Rusia ale Indiei stimulează exporturile sale de motorină şi combustibili pentru avioane în Europa Accesul la titei rusesc ieftin a sporit productia si profiturile rafinariilor indiene, permitandu-le sa exporte produse rafinate in mod competitiv in Europa si sa obtina o cota de piata mai mare. Europa a importat de obicei o medie de 154.000 de barili pe zi (bpd) de motorina si combustibil pentru avioane din India, inainte de invazia Rusiei in Ucraina. Aceasta medie a crescut la 200.000 bpd dupa ce Uniunea Europeana a interzis importurile de produse petroliere rusesti, incepand cu 5 februarie, au aratat datele Kpler. Importurile de titei rusesc ale Indiei au crescut in martie pentru a saptea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

