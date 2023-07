Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in prima duminica a lunii iulie, celebram Ziua Justiției. Din pacate, in Romania, cuvantul justiție a devenit atat de superficial incat toți au impresia ca știu cum se face, ca e o meserie ușoara și poți oricand sa treci peste litera legii. In prezent, magistrații din toata țara, inclusiv…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat sambata, la Singapore, ca dialogul dintre Statele Unite si China este esential si va ajuta la evitarea calculelor gresite care ar putea duce la conflict, transmite AFP, citat de Agerpres.Lloyd Austin a facut aceste declaratii la summitul dedicat…

- Monumentele comemorative sunt structuri create pentru a comemora și a onora anumite persoane, evenimente sau locuri importante din istorie. Acestea pot fi construite din diferite materiale, cum ar fi piatra, metal, lemn sau sticla, și pot fi de dimensiuni diferite, de la mici placi comemorative la…

- Ca mediator între două limbi și culturi, traducătorul trebuie să aibă o complexitate de competenţe, precum și un bagaj bogat de cunoștințe de cultura și civilizație. Dupa cum arata cele mai importante studii din domeniul traductologiei, competența interculturala se numara printre cele mai importante…

- (P) Top 3 cazuri in care merita contactata Sprintmove, firma specializata in mutari mobila Sprintmove, firma de mutari mobila este solicitata de clienți dintr-o multitudine de motive, insa trei dintre ele par a fi intalnite mai des sau tind sa inglobeze mai multe. Care sunt acestea și de ce firma…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a anunțat intr-o postare pe Facebook ca lucreaza la o aplicație mobila care sa informeze și sa consilieze tinerii in privința drogurilor. In acest sens, ministrul a avut o intalnire cu autoritațile și ONG-urile implicate in lupta antidrog. Anunțul vine in contextul…

- Unul dintre factorii care vor afecta cel mai tare sanatatea ta, dar și a familiei tale, mai ales la domiciliu, este confortul termic. Intr-o țara cu o clima temperat continentala de tranziție, cum este și Romania, obținerea confortului termic poate fi destul de dificila, deoarece vara ne confruntam…

- Introducerea canalizarii pe mai multe strazi din oras a devenit cosmarul craiovenilor. Multi deja deplang perioada de dinaintea inceperii lucrarilor si spun ca decat bataie de joc, mai bine cu hazna in fundul curtii. Utilitatile intr-o gopodarie inseamna civilizatie, insa multi dintre craioveni au ajuns…