- Autoritatile canadiene au inceput sambata ancheta accidentului submersibilului privat Titan, disparut in apropierea epavei Titanicului in Atlanticul de Nord cu cinci persoane la bord. A doua ancheta, distincta, a fost deschisa de catre Jandarmeria regala canadiana (GRC).

- James Cameron, regizorul filmului „Titanic”, spune ca vestea despre explozia submersibilului Titan „cu siguranta nu a fost o surpriza”, potrivit CNN. Cineastul a declarat joi pentru Reuters ca si-ar fi dorit sa fi tras un semnal de alarma mai devreme, marturisind ca din punctul lui de vedere designul…

- Guillermo Sohnlein, care a fondat OceanGate impreuna cu Stockton Rush in 2009, vorbea cu un jurnalist de la BBC cand cel din urma i-a spus ca au fost gasite cateva bucați pe fundul oceanului in timpul cautarii submersibilului disparut, scrie tabloidul britanic Daily Mail.'Imi cer scuze, ce au fost gasite?",…

- Resturile submersibilului gasite in apropierea epavei Titanicului sunt compatibile cu o „implozie catastrofala” a submarinului, a declarat joi Garda de Coasta americana, in cadrul unei conferințe de presa la Boston, transmite agenția AFP. „Campul de resturi este in concordanța cu o implozie catastrofala…

- James Cameron, regizorul filmului de succes „Titanic”, din 1997, care a facut el insuși 33 de scufundari la epava, a declarat ca, in momentul in care a auzit despre dispariția submersibilului Titan in Oceanul Atlantic, s-a gandit imediat la o implozie, informeaza CNN, citat de News.ro.„Vestea despre…

- Paza de Coasta americana prezinta joi, intr-o conferinta de presa, la Boston, condoleante familiilor celor cinci pasageri ai submersibilului Titan, confirmand astfel moartea acestora, relateaza AFP. Fragmente au fost descoprite la aproximativ 480 de metri de prova Titanicului, anunta Paza de Coasta…

- Un robot de productie franceza ce se poate scufunda pana la adancimi de 6.000 de metri a fost trimis pentru a ajuta la operatiunile de cautare si salvare ale submersibilului turistic Titan, ce a disparut duminica in cadrul unei misiuni de scufundare la epava Titanicului avand 5 persoane la bord, transmite…

- Franța va trimite o nava de cercetare, L'Atalante, echipata cu un robot capabil sa se scufunde la mare adancime pentru a ajuta in operațiunea de cautare și salvare a oamenilor aflați la bordul unui submersibil disparut in timp ce transporta turiști la locul locul epavei Titanicului, a anunțat marți…